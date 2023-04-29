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НовостиОбщество29 апреля 2023 3:51

В годовщину подвига Николая Масалова в Кемерове пройдут легкоатлетические забеги

В забегах примут участие студенты вузов
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

30 апреля, в годовщину подвига Николая Масалова в Кемерове пройдут легкоатлетические забеги. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Местом старта первого забега станет мемориал Воину-Освободителю в Кемерове. Второй забег пройдет от Ледового дворца «Кузбасс» по Притомскому проспекту до мемориала Воину-Освободителю. Участие в спортивином мероприятии примут студенты вузов России и Кузбасса.

Напомним, что уроженец деревни Вознесенка Тисульского района Николай Масалов 30 апреля 1945 года при освобождении Берлина вынес из-под огня немецкую девочку. Память о его поступке увековечил в бронзе скульптор Евгений Вучетич - фигура советского солдата стоит в Трептов-парке с 1949 года. В прошлом году в Кемерове была установлена точная копия немецкого памятника.