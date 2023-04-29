В центре Кемерова временно ограничат движение транспорта из-за репетиций ко Дню Победы

Фото: администрация г. Кемерово.

В центре Кемерова временно будет ограничено движение транспорта, а также изменится путь следования автобусов из-за репетиций марша ко Дню Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Репетиции пройдут на площади Советов 2, 4 и 5 мая с 19:00 до 21:00.

В эти дни для проезда закроют участки дорог. Так, 2 мая будет ограничено движение транспорта по проспекту Советскому (от ул. 50 лет Октября до ул. Красной); 4 мая - по проспекту Советскому (от ул. 50 лет Октября до ул. Красная), улице Орджоникидзе (от Притомской набережной до площади Советов), улице Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе) и улице Островского (от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе).

5 мая закроют проезд по проспекту Советскому (от ул. Весенней до ул. Красной), улицам Орджоникидзе (от Притомской набережной до площади Советов), Арочной (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе), Островского (от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе), ул. 50 лет Октября (от ул. Ноградской до площади Советов).

Кроме того, на прилегающих улицах будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта.

С 20:00 1 мая до 21:00 2 мая:

- по ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов по чётной стороне)

- по просп. Советский (от ул. Красной до ул. Коломейцева)

С 20:00 3 мая до 21:00 4 мая:

- площадь Пушкина (от ул. Н. Островского до ул. Арочной);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов)

- пр. Советский (от ул. 50 лет Октября до ул. Красной)

- ул. Арочная (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе).

С 20:00 4 мая до 21:00 5 мая

- площадь Пушкина (от ул. Н. Островского до ул. Арочной);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до площади Советов)

- пр. Советский (от ул. Весенней до ул. Красной)

- ул. Арочная (от ул. Красной до ул. Орджоникидзе).

В связи с перекрытием улиц общественный транспорт, проходящий через площадь Советов также изменит свои схемы движения. 2 и 4 мая с 18:30 до окончания репетиций автобусы №№ 84, 86, 88, 111, 170э, 197э, 228 поедут следующим образом:

В направлении центра города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский.

При движении из центра города: пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, пр. Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.

5 мая схема движения маршрутов № 84, 86, 88, 111, 170э, 197э, 228 будет выглядеть так:

- в направлении центра города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский,

- при движении из центра города: пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, пр. Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.

Автобус № 7 поедет по маршруту: пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский, разворот на ост. «Драмтеатр» и далее по маршруту.

Автобусы № 23, 51: пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина в обоих направлениях,

Автобус № 54: пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский и далее по маршруту.

Автобусные маршруты № 10, 15, 27, 33, 37, 48, 49, 91, 94, 101, 205, 26т: в обоих направлениях: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский и далее своими маршрутами.

Автобусный маршрут № 176 «Драмтеатр – с.о. «Азотовец» в обоих направлениях: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, пр. Советский, разворот на ост. «Драмтеатр».

Троллейбусные маршруты № 1, 7, 15 будут следовать до остановки «Ресо-Гарантия».