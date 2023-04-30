В Кузбассе за сутки коронавирусом заразились 160 человек

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в Кузбассе было выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на четыре меньше, чем днем ранее. За все время пандемии было зафиксировано 226 112 случаев заболевания.

Согласно данным Центра ситуационного мониторинга эпидситуации, за сутки один человек скончался от коронавируса. Всего же инфекция унесла жизни 2 999 кузбассовцев.

За все время распространения ковида в Кузбассе были выписаны 221 645 заболевших, в том числе 267 только за последние сутки. На лечении остаются 1 468 человек.