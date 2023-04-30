Двое пропавших подростков из Кузбасса нашлись в Новосибирске

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщала «Комсомолка» ранее, в Белове 17-летний юноша 25 апреля ушел в техникум и не вернулся. На следующий день стало известно, что вместе с ним пропал еще один подросток. Правоохранители оперативно организовали поиски, к которым привлекли инспекторов ПДН, других отделов полиции, волонтеры, а также отправили ориентировки в МВД соседних регионов.

- В результате принятых мер без вести пропавшие юноши были найдены сотрудниками патрульно-постовой службы в Новосибирске и доставлены в Белово. Один из них успел встретить в Новосибирске свое совершеннолетие, - отметили в МВД по Кузбассу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.