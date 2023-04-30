Снег с дождем будут в Кузбассе 1 мая

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В первый день последнего весеннего месяца кузбассовцев ждет не совсем весенняя погода. В Кемеровском гидрометцентре прогнозируют не очень теплую и пасмурную погоду.

Так, ночью столбики термометров будут держаться на отметке 0...-5 градусов, днем же поднимутся до +2...+7 градусов, местами будет до +12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Из явлений погоды: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь.

В Кемерове 1 мая ночью будет 0...-2 градуса, днем +4...+6 градусов. Ветер также северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Переменная облачность, ночью осадков не предвидится, а днем будет небольшой мокрый снег и дождь.