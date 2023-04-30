В Кемерове прошли забеги в честь годовщины подвига Николая Масалова

Фото: Федор БАРАНОВ

Сегодня, 30 апреля, исполнилось 78 лет со того дня, как Герой Кузбасса Николай Масалов, которому на тот момент было 22 года, спас немецкую девочку.

В честь годовщины этого знаменательного поступка в Кемерове прошли легкоатлетические забеги, участниками которых стали студенты вузов России и Кузбасса.

Фото: Федор БАРАНОВ

Первый забег стартовал от мемориала Воину-Освободителю, второй - от Ледового дворца «Кузбасс» по Притомскому проспекту до мемориала Воину-Освободителю.

По окончании забегов прошла церемония возложения цветов к мемориалу Воину-Освободителю.