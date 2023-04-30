Жительница Кузбасса лишилась более полумиллиона рублей в попытке поймать «аферистов»

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В полицию Анжеро-Судженска обратилась 43-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. У обратившейся были похищены свыше 530 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Как выяснилось, накануне даме позвонил лжеправоохранитель и сказал, что некто пытается похитить сбережения с ее счетов, он добавил, что сейчас полиция якобы проводит спецоперацию по поимке аферистов, поэтому горожанка обязана помочь им.

Звонивший сказал женщине, что ей нужно срочно снять все деньги и перевести на спецсчет, который он назовет, что она и сделала. Позднее горожанка поняла, что нарвалась на мошенников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подозреваемых разыскивают.