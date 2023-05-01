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НовостиОбщество1 мая 2023 2:45

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем весны и труда

Кузбассовцы отмечают Первомай
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

В понедельник, 1 мая, губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем весны и труда. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

В своем поздравлении с Первомаем глава региона напомнил, что два города Кузбасса - Кемерово и Новокузнецк – носят почетное звание Городов трудовой доблести. Но и сейчас, благодаря труженикам области, которые вкладывают свою душу и сердце в развитие Кузбасса, регион меняется и становится лучше.

Особо губернатор отметил кузбассовцев, поддерживающих тех, кто сейчас на передовой.

- Как и много лет назад, мы объединились. Своим трудом вносим вклад в победу, помогаем родным и близким наших бойцов. Все вместе мы обязательно победим, ведь за нами правда и справедливость, - подчеркнул Сергей Цивилев. !