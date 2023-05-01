В Кузбассе подросток на квадроцикле пострадал в ДТП с легковушкой

В результате столкновения квадроцикла и легковушки юный водитель получил травмы различной степени тяжести. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

15-летний подросток пострадал в Кузбассе в ДТП с участием квадроцикла и автомобиля Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ДТП на улице Суворова в городе Ленинск-Кузнецкий произошло в воскресенье, 30 апреля, около 19.20.

Предварительно полицейские установили, что 15-летний подросток, будучи за рулем квадроцикла Racer Gladiator, двигался по тротуару. Когда парнишка подъезжал к перекрестку, в это время со второстепенной на главную стал поворачивать автомобиль Lada Granta, которым управляла 42-летняя женщина. Подросток не смог остановиться и врезался в заднюю правую дверь легковушки. При столкновении юный водитель, на котором не было никакой защитной амуниции, получил травмы различной степени тяжести, в том числе перелом костей носа. В настоящее время он проходит амбулаторное лечение.

Также стало известно, что квадроцикл подростку дал покататься его приятель, у которого в этот день был день рождения. Отец именинника 30 апреля купил ему технику в качестве подарка и квадроцикл еще даже не был поставлен на учет.

- В отношении родителей обоих подростков составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Все материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая и определит меру наказания.

В полиции Кузбасса также напомнили, что квадроцикл относится к садово-огородной технике и для управления им требуется удостоверение машиниста-тракториста, а также регистрация техники в Гостехнадзоре. Кроме того, не помешает защитная экипировка – шлем, перчатки, наколенники, и специальная одежда и обувь, а также световозвращающие элементы, которые позволят издалека увидеть водителя в темное время суток или в условиях плохой видимости.