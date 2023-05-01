Сергей Кузнецов рассказал об изменении уровня воды в реках

Уровень воды в Новокузнецке держится на отметке 560 см. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В Новокузнецке городские службы оперативного реагирования продолжают следить за уровнем воды в реках. Напомним, накануне в столице южной агломерации повысился уровень рек Томь и Кондома, последняя и вовсе залила дорогу, ведущую от Кондомского шоссе в поселок Елань, из-за чего движение на этом участке было ограничено. И хотя опасных отметок уровень рек еще не достиг, однако власти города начали эвакуировать маломобильных жителей с тех территорий, которые может подтопить.

Как сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем телеграмм-канале, на 12.00 понедельника 1 мая, уровень воды на основных отметках составляет:

- Новокузнецк (р. Томь) 5 м 60 см,

- Новокузнецк (район Абашево) 5 м 37 см.

- По имеющимся данным средств контроля 1 мая на территории города уровень воды в реках сохранится стабильно высоким, рост не прогнозируется, - отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.