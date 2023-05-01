75-летний кузбассовец сбил ребенка-велосипедиста на пешеходном переходе

Юного велосипедиста сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В Междуреченске в воскресенье, 30 апреля, на улице Космонавтов около 13.50 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Как уточнили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Кемеровской области, 75-летний водитель автомобиля Chevrolet, в районе дома №38 по улице Коммунистической сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, прямо на велосипеде. Мальчик неожиданно для водителя появился на проезжей части и в результате столкновения ребенок получил различные травмы.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили в УГИБДД Кузбасса, отметив, что велосипедисты при пересечении проезжей части обязаны спешиться и перейти дорогу пешком, держа велосипед рядом с собой.

Также в Госавтоиспекции Кузбасса напомнили автолюбителям, что при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также при выполнении поворота на перекрестках водители обязаны уступить дорогу пешим участникам движения.