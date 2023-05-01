В Кузбассе легковушка столкнулась с пассажирским поездом

Электричка протаранила автомобиль, выехавший на железнодорожные пути. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В Мысках на железнодорожном переезде на улице Безымянная столкнулись пассажирский электропоезд, следовавший по маршруту «Междуреченск - Новокузнецк» и легковой автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Кемеровской области.

В отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса пояснили «КП», что водитель иномарки выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист не успел затормозить , в результате произошло столкновение. Лишь по счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал, все участники отделались только испугом и материальным ущербом.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в Кузбасской Госавтоинпекции.

Также в ведомстве напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду