В Кемерове серийного вора, совершившего 123 кражи, осудили на три года колонии

Серийного вора приговорили к реальному лишению свободы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинском суде Кемерова назначили реальное лишение свободы 36-летнему местному жителю за кражи, совершенные в супермаркетах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как пояснили в полиции, в 2022 году в от представителей торговых компаний поступило сразу несколько заявлений о том, что неизвестный мужчина похищает в их магазинах кофе, алкоголь и средства гигиены. Мужчина приходил в магазины, и, выждав момент, когда сотрудников торговых помещений, а также покупателей не было поблизости, похищал товары.

В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый кемеровчанин. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования удалось доказать, что рецидивист совершил 123 кражи, а общий ущерб от его действий составил 32 тысячи рублей. При этом сам задержанный получил в разы меньше: похищенное он сбывал прохожим по цене заметно ниже, чем в торговых точках. Вырученные средства он тратил по своему усмотрению.

Суд счел собранные следствием доказательства убедительными и признал его виновным в совершенных кражах.

- В качестве наказания суд с учетом предыдущей судимости кемеровчанина назначил ему наказание в виде трех лет одного месяца колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.