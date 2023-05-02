В новокузнецком ХК «Металлург» назначен главный тренер

Фото: сайт ХК "Металлург".

На пост главного тренера новокузнецкой команды «Металлург» назначен Алексей Медведев. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба в понедельник, 1 мая.

40-летний Медведев – воспитанник пензенского хоккея. В качестве игрока выступал за команды КХЛ «Северсталь», «Салават Юлаев», «Динамо» (Москва), «Сибирь», «Югру». В 2008 году в составе уфимского клуба стал чемпионом страны. Пять сезонов отыграл в составе новокузнецкого хоккейного клуба.

Тренерской деятельностью Алексей Медведев занялся с 2017 года. В минувшем сезоне был главным тренером «Дизеля». По итогам регулярного чемпионата команда под его руководством поднялась с 21 места на четвертое.

- Рады приветствовать Алексея Анатольевича в новокузнецком хоккейном клубе теперь в качестве главного тренера команды «Металлург»! Желаем плодотворной работы и достижения самых высоких целей! – сказано в сообщении клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне наставником «Металлурга» был Сергей Решетников. В интервью, опубликованном на сайте команды, он сообщил, что его уход связан с семейными обстоятельствами.