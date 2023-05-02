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НовостиОбщество2 мая 2023 2:14

В Кузбассе резко снизилась заболеваемость коронавирусом

За сутки чуть более ста заболевших
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе снизилась заболеваемость коронавирусом: за последние сутки было зарегистрировано 119 новых случаев – на 32 меньшем, чем днем ранее. Данные на утро 2 мая опубликовал Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки зафиксирован один летальный исход. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 3 001 кузбассовцев.

Всего в регионе было выявлено 226 382 случая COVID-19: 221 808 человек выздоровели, 1 573 находятся на лечении.