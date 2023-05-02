В Кузбассе резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе снизилась заболеваемость коронавирусом: за последние сутки было зарегистрировано 119 новых случаев – на 32 меньшем, чем днем ранее. Данные на утро 2 мая опубликовал Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За сутки зафиксирован один летальный исход. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 3 001 кузбассовцев.

Всего в регионе было выявлено 226 382 случая COVID-19: 221 808 человек выздоровели, 1 573 находятся на лечении.