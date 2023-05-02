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НовостиПроисшествия2 мая 2023 4:06

В Кузбассе бывшую главу поселения осудили за присвоение бюджетных средств

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе бывшая глава поселения в Тисульском районе вместе со своей знакомой, работающей в администрации, присвоили 840 тысяч рублей бюджетных средств. Обе женщины были признаны виновными, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В период с октября 2018-го по ноябрь 2020 года женщины, используя служебное положение, заключили несколько фиктивных контрактов со знакомыми на уборку территории района. Кроме того, подельницы фиктивно устроили на работу в администрацию несколько человек. При этом зарплату они присваивали себе.

О незаконной деятельности 43-летней главы муниципального образования и 30-летней муниципальной служащей стало известно правоохранителям. На женщин завели уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ, пять эпизодов).

Суд назначил каждой из них четыре года лишения свободы условно и штраф.