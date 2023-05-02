В Кузбассе за неделю 60 человек пострадали от укусов клещей

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В Кузбассе за последнюю неделю по поводу присасывания клещей в больницы обратились 60 человек, в том числе 15 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона активности клещей от этих кровопийц пострадали 118 человек, в том 29 детей и подростков. В прошлом году на этот период времени было уже 667 покусанных.

В ведомстве напомнили, что клещи могут быть переносчикам опасных заболеваний, в том числе энцефалита и боррелиоза. Членистоногие могу встречаться не только в лесах, но и на дачных участках, поэтому рекомендуется обработать территории акарицидами. Также стоит соблюдать меры профилактики, отдыхая на природе (носить одежду с длинным рукавом, периодически осматриваться, обрабатывать одежду специальными средствами). В случае укуса клеща необходимо обратиться в больницу.