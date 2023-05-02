Жителям Кузбасса объяснили, как вести себя при встрече с лосем на дороге

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В последнее время в соцсетях публикуется множество сообщений о появлении на дорогах Кузбасса диких копытных животных. В региональном департаменте по охране объектов животного мира объяснили причины этого явления и рассказали, как необходимо себя вести при встрече с лосями и косулями.

По данным специалистов департамента, сейчас идет период сезонной миграции животных, поэтому они стали часто встречаться на загородных трассах.

Водителям при виде необычного пешехода нужно остановить машину и пропустить его.

- Чего делать не стоит - кричать, сигналить, включать и выключать фары, тем самым пытаясь испугать животное, заставляя его покинуть дорогу. Не исключено, что зверь воспримет ваши сигналы за агрессию и атаку и нападет на автомобиль, - отметили в ведомстве.

Также не рекомендуется увеличивать скорость, чтобы объехать лося или косулю – животное может внезапно кинуться под автомобиль. Если нет возможности остановиться, то нужно хотя бы снизить скорость, чтобы объехать зверя.