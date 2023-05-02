В Кузбассе полицейские помогли 85-летней пенсионерке вернуться домой

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком полицейские помогли 85-летней пенсионерке вернуться домой. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудникам патрульно-постовой службы поступил сигнал о том, что в отделении банка находится пожилая женщина, которая не может вспомнить, где живет - в силу возраста у 85-летней женщины начались проблемы с памятью. Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили адрес проживания пенсионерки, после чего доставили ее до дома. Дочь потерявшейся пенсионерки выразила слова благодарности сотрудникам ППС.