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НовостиОбщество2 мая 2023 8:50

В Кузбассе прошел телемост между участниками СВО и их семьями

Солдаты смогли пообщаться с родными
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе прошел телемост между солдатами, выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их семьями. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Телемост был организован в преддверии Дня Победы. Военнослужащие мотострелкового соединения смогли увидеться и пообщаться со своими родными и близкими. К участникам СВО со словами поддержки также обратились юнармейцы и священнослужители.

- Мы вместе провожали каждого мобилизованного из нашего региона в зону СВО. Я благодарил их за то, что они приняли настоящее мужское решение – защищать Родину. Сейчас весь Кузбасс ждет скорейшего возвращения земляков домой с победой, мы всецело их поддерживаем, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнув, что из нашего региона постоянно отправляются гуманитарные грузы в зону СВО, таким образом каждый кузбассовец вносит вклад в общее дело.