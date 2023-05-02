В Кемерове за один день привлекли к ответственности более 160 водителей

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кемерове более 160 водителей и 20 пешеходов привлекли к ответственности в рамках Единого дня безопасности. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки на дорогах проводились 27 апреля с целью предупреждения ДТП, в том числе с участием детей.

В ходе рейдов инспекторы поймали двух нетрезвых водителей, трех автомобилистов без прав, более 30 владельцев машин с нарушениями светопропускной способности стекол. Еще 16 водителей были привлечены к ответственности за несоблюдение правил очередности проезда, 20 – за не предоставление преимущества пешеходам.

- Общее количество предотвращенных нарушений со стороны пешеходов составило более 20, со стороны водителей – более 160, - сообщили в Кемеровской Госавтоинспекции.