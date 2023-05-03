В Кузбассе старшеклассники смогут пройти летние курсы по программированию

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе старшеклассники смогут пройти бесплатно летние курсы по программированию в рамках проекта «Код будущего». Об этом рассказали в министерстве образования Кузбасса.

Программа ориентирована на школьников 8-11-х классов. На летних курсах они могут бесплатно изучать в режиме онлайн разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки PHP, JavaScript и другие. После сдачи экзаменов школьники получат сертификат об окончании курса. Курсы состоят из четырех модулей по 36 академических часов. В период летних каникул в ускоренном формате старшеклассники могут освоить первые 2-3 модуля, остальные - осенью 2023 года.

- Записаться можно на 19 курсов от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Для участия необходимо выбрать курс на Госуслугах, подать заявление (с приложением справки из образовательной организации по месту обучения), пройти вступительное испытание, - рассказали в департаменте образования, подчеркнув, что прием заявок продлится до 31 мая.

Программа «Код будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».