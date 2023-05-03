Сергей Цивилев: День Победы пройдет под девизом «Преемственность поколений воинов-освободителей»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе в этом году День Победы пройдет под девизом «Преемственность поколений воинов-освободителей». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В день 78-ой годовщины Великой Победы в регионе запланировано большое количество мероприятий. Торжественные марши и праздничные салюты пройдут в двух городах - Кемерове и Новокузнецке. В остальных территориях состоятся возложения цветов к мемориалам, будут организованы концерты и торжественные мероприятия, поздравления ветеранов. Акция «Бессмертный полк» состоится в автоформате: жителям предлагается размещать портреты прошедших войну родных и близких на боковых и задних стеклах автомобилей.

По словам губернатора Сергея Цивилева, День Победы – самый великий праздник для жителей страны, он олицетворяет мир, который отстояли деды и прадеды.

- Сейчас наши военные, как и много лет назад, защищают интересы России и братских народов, оказавшихся в плену неонацизма. Празднование Дня Победы в этом году пройдет под девизом «Преемственность поколений воинов-освободителей». Мы чтим память предков и ждем возвращения из зоны СВО с победой наших новых героев-кузбассовцев, – сказал Сергей Цивилев.