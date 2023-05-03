Мэр Кемерова рассказал о своих дедах-участниках Великой Отечественной войны

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов накануне 9 Мая рассказал о своих дедах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Один его дед, Федор Иванович Анисимов, служил наводчиком станкового пулемета 112 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Он был награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За оборону Ленинграда», которую для себя считал одной из самых дорогих.

- После войны ему как заслуженному военному предлагали квартиру и прописку в Ленинграде. Но он уехал в родной Городище Пензенской области, - рассказал Дмитрий Анисимов.

Другой дед мэра города - Николай Леонович Рышков - служил на Балтийском флоте в период с 1944 по 1948 год. Он был юнгой на эсминце, мотористом, матросом торпедного катера. После службы остался в Калининградской области восстанавливать город Советск.

- Мне повезло застать обоих дедов живыми. Помню их и горжусь! – написал Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.