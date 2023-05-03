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НовостиОбщество3 мая 2023 4:21

В Кузбассе региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» готовится к открытию

Он начнет работать с 1 июня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове готовится к открытию региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» будет расположен в Квартале Юстиции. Современное здание с помещением площадью около 400 квадратных метров полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в помещения завозят оргтехнику и мебель, устанавливают информационную навигацию.

По словам главы региона, с участниками СВО и семьями погибших бойцов будут работать юристы, психологи, представители службы занятости, МФЦ, медико-социальной экспертизы. В мае первая группа социальных работников — 65 человек — пройдет обучение в Новосибирске.

Сергей Цивилев также сообщил, что по указу президента РФ региональные отделения фонда «Защитники Отечества» начнут работу 1 июня.