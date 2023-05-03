В Кемерове автомобиль сбил девушку на бульваре Строителей

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове автомобиль «ГАЗ» сбил 19-летнюю девушку-пешехода. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло 2 мая в 19:30 в районе дома №56 к.3. 32-летний водитель ехал по бульвару Строителей в сторону улицы Марковцева и сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции напомнили, что при подъезде к пешеходным переходам водители обязаны снижать скорость и уступать дорогу пешеходам. Пешим участникам также необходимо быть предельно внимательными, прежде чем перейти через дорогу, убедиться в безопасности.