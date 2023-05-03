Лед, лебеди и северное сияние: какие места привлекли сибиряков этой зимой

Фото: Tele2

Компания Tele2 выяснила, какие места России привлекли туристов из Сибири этой зимой. Основой исследования стали обезличенные данные о поездках клиентов оператора в период с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

Самым популярным направлением у сибиряков оказался Алтай. Путешественники отдыхали на Чемале и Аскате (Республика Алтай) – селах, славящихся своими горными пейзажами и рекой Катунь, вода в которой зимой становится бирюзового цвета. Также многие сибиряки посетили лебединый заказник на озере Светлом, где зимуют птицы (Алтайский край).

Второе место заняло озеро Байкал. Особенной популярностью у путешественников пользуется природный каток с причудливым, узорчатым льдом в районе мыса Хобой и поселка Большого Голоустного. Тройку самых привлекательных зимних мест замкнул город Кунгур на Урале, куда едут ради знаменитой ледяной пещеры.

На четвертом месте рейтинга оказалась Карелия с двумя локациями: это горный парк Рускеала (зимой на его территории работает красивая художественная подсветка) и заповедник Кивач с одноименным водопадом. Закрыли пятерку популярных у сибиряков мест Курильские острова, славящиеся уникальной природой и редкими животными. Например, здесь можно увидеть сивучей и китов.

В топ-10 также попали село Териберка на Кольском полуострове (это место подходит для фотоохоты за северным сиянием и китами), Камчатка (сюда едут ради завораживающих гейзеров и вулканов), село Хатанга на Таймыре (населенный пункт находится за полярным кругом, там также можно увидеть северное сияние).

По данным оператора, этой зимой турпоток из Сибири в перечисленные локации увеличился на 11% по сравнению с прошлой зимой. Сильнее всего вырос интерес к Кунгурской пещере – в четыре раза. На втором месте по росту популярности – озеро Байкал (+125% к турпотоку), на третьем – село Териберка (+79%).

Самый большой прирост по поездкам показали клиенты Tele2 из Хакасии (+40%), Красноярского края (+33%) и Республики Алтай (+21%). Но в абсолютных значениях по числу любителей зимнего туризма лидируют жители Новосибирска, Кузбасса и Алтайского края.

Всего в зимних путешествиях клиенты Tele2 потратили более 30 терабайт мобильного интернета (это более 30 тысяч гигабайт) и проговорили 350 000 минут. Больше всего абоненты пользовались интернетом на Курильских островах, а звонили – в селе Хатанга.