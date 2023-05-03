В этом году в Кемерове отремонтируют 11 скверов

Фото: администрация г. Кемерово.

В этом году в Кемерове приведут в порядок 11 скверов – это объекты, за которые в прошлом году горожане проголосовали на платформе нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в мэрии.

Так, в список попали скверы возле ТУ Центрального района, у школы №34, Березовая роща у больницы им. Подгорбунского в Кировском, участок бульвара Патриотов от Радищева до Тюленина, скверы у суда Ленинского района, на пересечении Марковцева и Комсомольского и на проспекте Молодежном, 10. Также будут отремонтированы сквер героев Гражданской войны на Карболитовской, территории у школы №52 в жилом районе Кедровка, у ДК «Москва» и сквер в жилом районе Пионер.

Все эти объекты будут благоустроены этим летом. Уже определен подрядчик, который займется работами.