МегаФон улучшил связь для кузбасских дачников

Фото: архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

Работы по модернизации телеком-инфраструктуры проводились в «дачном поясе» Кемеровской и Новокузнецкой агломерации – именно здесь сосредоточено больше всего садовых товариществ. В ТСЖ «Поселок Новый», в СНТ «Радуга», «Металлург-2», «Малиновая горка», а также в СНТ «Рябинушка» вблизи Междуреченска были запущены новые базовые станции 4G. Для жителей и дачников Верхотомки, Мозжухи, Ашмарино связисты расширили покрытие сети и увеличили скорость интернета, а в Мазурово и Журавлево модернизировали электроснабжение вышек, усилив стабильность их работы.

Как показывают исследования, все больше кузбассовцев стремятся проводить в загородных поселках не только лето, но и жить там круглый год. Так, интернет-трафик и голосовые звонки этой зимой в дачных локациях, где есть связь МегаФона, увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самыми «цифровыми» на сегодняшний день являются жители Костенково, Тальжино и Верхотомки – они генерируют больше всего трафика в сети оператора. Дачники пока только готовятся к сезону, но уже активно интересуются последними новостями в области садоводства. Трафик на сайты этой тематики в апреле увеличился на 19% по сравнению с мартом.

«Мы продолжаем планомерное развитие мобильной инфраструктуры в пригороде. Стабильный доступ в сеть обеспечивает интернет-серфинг на популярных ресурсах и позволяет пользоваться множеством цифровых сервисов, например, для удаленного контроля элементов умного дома. В ближайшие месяцы кузбасские семьи будут все чаще выбираться на свои участки или ездить к друзьям – в этот период они будут в зоне доступа сети даже вдали от городской суеты», – комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.