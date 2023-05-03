Кузбассовцам бесплатно раздадут саженцы в рамках акции «Сад Памяти»

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА.

Масштабное международное эколого-патриотическое мероприятие проводится с целью увековечения подвига участников Великой Отечественной войны.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, жители региона, которые захотят присоединиться к акции, смогут получить сеянцы хвойных деревьев, выращенных в лесных питомниках. Посадить их можно возле своего дома. Но при этом необходимо для подтверждения своего участия сфотографироваться рядом с высаженным деревом и разместить фотографию в соцсетях с хэштегами #СадПамятиДома #СадПамятиКузбасс.

Получить сеянцы жителям Кузбасса можно будет 5 мая по адресам:

- г. Кемерово, ул. Мирная, 5, ГАУ «Кемеровский лесхоз», с 13 до 15 часов (телефон для справок 8 (3842) 31-27-56;

- г. Новокузнецк, ул. Туркменская, 64, ГАУ «Новокузнецкий лесхоз», с 9 до 12 часов (телефон для справок 8(3843)92-16-24.

Напомним, что весной прошлого года при проведении Международной акции «Сад памяти» в Кузбассе озеленили 453 территории, где было высажено 439 тысяч деревьев и кустарников (при плане 407 тысяч). Из них 404 тысячи растений появилось на землях лесного фонда на площади 115 га и 35 тысяч - в населенных пунктах на площади 112 га. Участие приняли почти 15 тысяч жителей региона: ветераны, участники боевых действий, представители общественности и подрастающего поколения.