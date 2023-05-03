Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шахта «Распадская» в Кузбассе возобновила добычу угля после пожара, который произошел в апреле. Об этом рассказали в пресс-службе «Распадской угольной компании».

В сообщении говорится, что добыча угля на шахте возобновлена в полном объеме, в том числе в лаве, где недавно произошел пожар.

- В лаве, где ранее в апреле 2023 года произошел инцидент, были проведены все необходимые для возобновления работы, технические и организационные мероприятия, - рассказали в компании.

Также отмечается, что «Распадская угольная компания» активно реализует на своих предприятиях цифровые проекты для эффективного контроля горных работ и обеспечения безопасных условий труда. Отслеживать технологические процессы помогает система видеонаблюдения, а также цифровые технологии машинного зрения.

Напомним, что пожар на шахте «Распадская» произошел 19 апреля. На момент аварии в шахте находились 275 человек. Все они были выведены на поверхность. В результате ЧП пострадал один человек – у него было диагностировано отравление угарным газом. 24 апреля Междуреченский городской суд на 90 суток приостановил добычу угля в лаве, где произошел пожар.