Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Шахта «Распадская» в Кузбассе возобновила добычу угля после пожара, который произошел в апреле. Об этом рассказали в пресс-службе «Распадской угольной компании».
В сообщении говорится, что добыча угля на шахте возобновлена в полном объеме, в том числе в лаве, где недавно произошел пожар.
- В лаве, где ранее в апреле 2023 года произошел инцидент, были проведены все необходимые для возобновления работы, технические и организационные мероприятия, - рассказали в компании.
Также отмечается, что «Распадская угольная компания» активно реализует на своих предприятиях цифровые проекты для эффективного контроля горных работ и обеспечения безопасных условий труда. Отслеживать технологические процессы помогает система видеонаблюдения, а также цифровые технологии машинного зрения.
Напомним, что пожар на шахте «Распадская» произошел 19 апреля. На момент аварии в шахте находились 275 человек. Все они были выведены на поверхность. В результате ЧП пострадал один человек – у него было диагностировано отравление угарным газом. 24 апреля Междуреченский городской суд на 90 суток приостановил добычу угля в лаве, где произошел пожар.