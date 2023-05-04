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НовостиПроисшествия4 мая 2023 1:21

В Кузбассе в ДТП с грузовиком погиб один человек

Авария произошла в Топкинском округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса.

Вечером 3 мая в Топкинском округе на 183-м километре трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Новосибирска в Кемерово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Daf с полуприцепом.

Водитель Nissan погиб на месте, женщина-пассажир была госпитализирована. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте ДТП временно было организовано реверсное движение.