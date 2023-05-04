В Кемерове временно ограничили движение на перекрестке Красноармейская - Красная

Фото: СГК Кузбасс

В Кемерове на несколько дней ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Красноармейская и Красная в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

С сегодняшнего дня специалисты начали устранять дефект на тепловой сети, расположенной на перекрестке двух улиц. Для этого было ограничено движение по правой полосе на улице Красноармейской, а на улице Красной, учитывая одностороннее движение, ремонт занял правую часть дороги, но при этом проезд для автомобилей сохранился.

Работы продлятся до утра 7 мая.