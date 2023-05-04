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НовостиПроисшествия4 мая 2023 1:50

Не вернулся с прогулки: в Кемерове пропал 11-летний школьник

Подростка ищут волонтеры
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропал без вести 11-летний Махмадоли Гониев. Ориентировку с приметами подростка разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что школьник 3 мая не вернулся с прогулки.

Мальчик среднего роста (132 см), нормального телосложения, у него черные волосы и черные глаза. Он был одет в черную куртку, черные штаны, серебристые кроссовки, на голове была черная шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.