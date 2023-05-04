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НовостиПроисшествия4 мая 2023 1:55

Кузбасские полицейские разоблачили частных воров

Каждому из четырех подозреваемых грозит по шесть лет тюрьмы
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Фемида все видит

Фемида все видит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области в Прокопьевском районе поймали четверых воров, промышлявших в частном секторе.

- Кражи злоумышленники совершали по ночам, а проживали в целях конспирации на съемных квартирах, где и прятали похищенное имущество. В основном бытовые приборы, электротехнику, именно для последующей сдачи в ломбард либо для собственного пользования. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе кузбасского главка МВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о краже. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.