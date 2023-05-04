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НовостиОбщество4 мая 2023 2:00

В одном из кузбасских городов назначен новый мэр

Главой Междуреченского городского округа стал Сергей Перепилищенко
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация Междуреченска.

Фото: администрация Междуреченска.

В Междуреченске избран новый глава городского округа – им стал Сергей Перепилищенко. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Накануне на 61-м заседании Совета народных депутатов три кандидата представили свои программы развития города. Большинством голосов на должность главы Междуреченска был избран Сергей Перепилищенко. С 11 марта он занимал пост временно исполняющего обязанности мэра. Напомним, что бывший глава города Владимир Чернов ушел в отставку.

Официально в должность главы Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко вступит 12 мая.