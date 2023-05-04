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НовостиОбщество4 мая 2023 3:06

В Кемерове временно отключат светофоры на двух участках

В Центральном и Заводском районах
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 4 мая, в Кемерове на несколько часов отключат светофоры в Центральном и Заводском районах. Об этом предупредили в городской администрации.

С 13.00 до 16.00 не будут работать светофоры на проспекте Ленина, 105 и пересечении улиц Рабочая и Клары Цеткин

- В это время здесь будут проводить плановые ремонтные работы, - сообщили в мэрии.

Автомобилистов призвали быть внимательными и руководствоваться правилами дорожного движения для нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.