В Кемерове временно отключат светофоры на двух участках

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 4 мая, в Кемерове на несколько часов отключат светофоры в Центральном и Заводском районах. Об этом предупредили в городской администрации.

С 13.00 до 16.00 не будут работать светофоры на проспекте Ленина, 105 и пересечении улиц Рабочая и Клары Цеткин

- В это время здесь будут проводить плановые ремонтные работы, - сообщили в мэрии.

Автомобилистов призвали быть внимательными и руководствоваться правилами дорожного движения для нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.