Жители Кузбасса стали настоящей поддержкой для бойцов СВО

Волонтеры Кузбасса нажим бойцам СВО маскировочные сети

Кузбассовцы стали надежным тылом для воинов, которые участвуют в спецоперации. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

- Важно, что бойцы могут быть спокойны за свои семьи - мы делаем все, чтобы они ни в чем не нуждались. За женами, детьми каждого участника специальной военной операции закреплены социальные работники, также семьи могут обратиться по любым вопросам в администрацию своей территории, - отметил глава региона.

Волонтеры и студенты плетут маскировочные сети. Бизнесмены Кузбасса приобрели тепловизор и прицел ночного видения. Оборудование обеспечивает высокое качество изображения и упрощает поиск цели в темноте.

Особенное место в такой благотворительной работе занимает региональный штаб Комитета семей воинов Отечества.

- Мы оказываем людям социальную, психологическую, юридическую и медицинскую помощь, а также информируем военнослужащих и их родных о правах на лечение, обучение, на отпуск, социальные гарантии. В школах, колледжах и вузах организуем встречи с участниками СВО, - сообщила «КП»-Кемерово» председатель кузбасского штаба - директор кемеровской школы №82 Наталья Иванова.

В Крапивинском районе Кемеровской области мама участника СВО и сотрудник Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ольга Кустова организовала вместе с коллегами телеграм-канал.

- У всех участников группы есть и мой личный номер телефона, так что можно обратиться напрямую, - отметила женщина.