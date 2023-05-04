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НовостиОбщество4 мая 2023 3:07

Жители Кузбасса стали настоящей поддержкой для бойцов СВО

Наши люди уже отправили на фронт тысячи тонн гуманитарной помощи
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Волонтеры Кузбасса нажим бойцам СВО маскировочные сети

Волонтеры Кузбасса нажим бойцам СВО маскировочные сети

Кузбассовцы стали надежным тылом для воинов, которые участвуют в спецоперации. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

- Важно, что бойцы могут быть спокойны за свои семьи - мы делаем все, чтобы они ни в чем не нуждались. За женами, детьми каждого участника специальной военной операции закреплены социальные работники, также семьи могут обратиться по любым вопросам в администрацию своей территории, - отметил глава региона.

Волонтеры и студенты плетут маскировочные сети. Бизнесмены Кузбасса приобрели тепловизор и прицел ночного видения. Оборудование обеспечивает высокое качество изображения и упрощает поиск цели в темноте.

Особенное место в такой благотворительной работе занимает региональный штаб Комитета семей воинов Отечества.

- Мы оказываем людям социальную, психологическую, юридическую и медицинскую помощь, а также информируем военнослужащих и их родных о правах на лечение, обучение, на отпуск, социальные гарантии. В школах, колледжах и вузах организуем встречи с участниками СВО, - сообщила «КП»-Кемерово» председатель кузбасского штаба - директор кемеровской школы №82 Наталья Иванова.

В Крапивинском районе Кемеровской области мама участника СВО и сотрудник Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ольга Кустова организовала вместе с коллегами телеграм-канал.

- У всех участников группы есть и мой личный номер телефона, так что можно обратиться напрямую, - отметила женщина.