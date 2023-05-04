В Кузбассе назвали даты Последних звонков для 9-х и 11-х классов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева озвучила даты Последних звонков у выпускников 2023 года.

Так, у девятых классов Последние звонки состоятся 22 мая, а у одиннадцатых - 25 мая. Прощальные выпускные балы у одиннадцатиклассников пройдут в один день - 23 июня, и возможность переноса, как подчеркнула министр, не обсуждается.

А вот даты выпускных балов для девятиклассников будут определять школы, так как не во всех образовательных учреждениях есть такая традиция.

К слову, сразу после Последних звонков у ребят начнется итоговая аттестация. ОГЭ стартует 24 мая, а ЕГЭ - 26-го.