5 мая в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

5 мая в Кемерове пройдут рейдовые мероприятия в рамках Единого дня безопасности. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки будут направлены на пресечение таких грубых нарушений, как перевозка детей-пассажиров и «нетрезвое» вождение.

В ГИБДД напомнили, что дети до 7 лет должны ездить только сидя в автокреслах, с 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье – с использованием удерживающих систем, на заднем – со штатными ремнями безопасности. За нарушение полагается штраф в размере 3 тысяч рублей.

Для нетрезвых и отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Если автомобилист на момент задержания уже был лишен прав за «пьяную» езду, то на него могут завести уголовное дело в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.

- Помимо этого, информируем, что экипажи ГИБДД будут работать в усиленном режиме на протяжении всех праздничных дней, - сообщили в ведомстве.