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НовостиПроисшествия4 мая 2023 5:01

Наркотики кузбассовец выращивал в «домашней» оранжерее

Сушил, и тут же закатывал прямо в банки
Анатолий БОЛДЫРЕВ
У жителя Кузбасса нашли три килограмма наркотиков.

У жителя Кузбасса нашли три килограмма наркотиков.

В Новокузнецке осудят мужчину, который выращивал в своей квартире наркотики и закатывал их в банки.

- Информацию о продаже семян конопли новокузнечанин нашел в сети интернет, после чего купил пакет с посадочным материалом и организовал в своей квартире «домашнюю» наркооранжерею. Общий вес запрещенных веществ составил три килограмма, а это уже крупный размер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит десять лет лишения свободы, - пояснили «КП-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.