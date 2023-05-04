В Кузбассе две 14-летние школьницы попали в больницу после катания на мопеде

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Мариинске две 14-летние школьницы попали в больницу после катания на мопеде. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла вечером 3 мая на улице 27 Дивизии. 14-летняя девочка, управляя мопедом, при выезде со второстепенной дороги не пропустила автомобиль «Мазда Демио». В результате столкновения пострадала как сама школьница, так и ее 14-летняя подруга, находившаяся на пассажирском месте. Обе были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как выяснили полицейские, мопед принадлежит отцу одной из школьниц. Девочка взяла транспортное средство без разрешения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Также решается вопрос о привлечении родителей подростков к ответственности по статье о неисполнение обязанностей по воспитанию детей.