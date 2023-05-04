В Кузбассе на выходных потеплеет до +26 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предстоящих выходных в регионе ожидается потепление до +26 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, в пятницу, 5 мая, ночные температуры составят -1…+4 градуса, местами до -6 градусов, дневные +11…+16 градусов, местами до +23 градусов. Ветер будет юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Прогнозируется горимость 4, местами 3, 2 класса

В субботу, 6 мая, ночью ожидается температура +3…+8 градусов, местами до -2 градусов, днем +16…+21 градус, местами до +26 градусов. Ветер по-прежнему будет юго-западный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. В этот день будет преимущественно без осадков. Горимость 4, местами 2, 1, 3 класса.

В воскресенье, 7 мая, ночью столбики термометров покажут +4…+9 градусов, местами до -3 градусов, днем +21…+26 градусов. Ветер ожидается юго-западный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Осадков не предвидится. Горимость 4, местами 2, 3 класса.