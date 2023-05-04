Россельхозбанк оценил потенциал инвестиций в закладку виноградников в 500 млрд рублей

Фото: пресс-служба РСХБ

В ближайшие 10-15 лет в закладку виноградников в России потребуется инвестировать 400-500 млрд рублей, предположил зампредседателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов. Эксперты считают, что такая сумма обеспечит закладку 70-80 тысяч га виноградников и позволит удвоить площадь.

Сейчас валовый сбор винограда составляет около 9 млн тонн. По оценкам РСХБ, консолидированная выручка отрасли составляет примерно 90 млрд рублей (20 млрд рублей приходится на виноградарство, 70 млрд рублей – на виноделие и производство коньячной продукции).

- Россельхозбанк активно поддерживает отрасль, вложив в нее за последние 5 лет порядка 5 млрд рублей. За последние 10 лет мы помогли клиентам реализовать ряд значимых проектов, среди которых закладка виноградников, строительство и оснащение винодельческого бизнеса,– отметил Денис Константинов.

Кредитный портфель РСХБ в финансировании виноградарско-винодельческого комплекса составляет 3 млрд рублей, но он может увеличиться до 80 млрд рублей. Кроме того, для поддержки сбыта работают маркетплейс Свое Родное и мини-ярмарки «Вкусная пятница», платформа заказа и организации путешествий и экскурсий Свое За городом.

Также студенты «Школы фермера», выбирающие виноградарский профиль, становятся участниками отрасли. Кроме того, банк поддерживает проекты «Винный гид» и тематическую площадку «Виноград» на ключевых форумах.

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