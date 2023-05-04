Полицейские проводят проверку: в кузбасском городе трехлетняя девочка выпала из окна

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В Юрге сотрудники полиции проводят проверку по факту ЧП, произошедшего на улице Машиностроителей: трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа.

Малышка играла в комнате с братом, пока родители были заняты домашними делами. Окно было закрыто, а ручка от него была спрятана на шкаф. Однако во время игры 6-летний сын нашел ее и открыл окно. Девочка забралась на подоконник и сорвалась вниз. Сейчас малышка находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Инспекторы ПДН составили в отношении родителей ребенка протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В ГУ МВД по Кемеровской области напомнили о правилах, которые помогут уберечь детей от падений с высоты. Так, нельзя оставлять детей без присмотра, держать окна открытыми, а также показывать малышам, как они открываются. На окна нужно установить специальные замки и решетки, отодвинуть подальше мебель, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник.