Россельхозбанк составил портрет агротуриста

Фото: пресс-служба РСХБ.

В последние годы в России активно развивается агротуризм – путешественники едут в малые города и села, чтобы отдохнуть и поближе познакомиться с традиционным укладом жизни, работой фермеров. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе агротуризм привлечет до 7 млн туристов в год на сельские территории.

Россельхозбанк составил портрет путешественника, который едит в деревню за «тишиной» и новыми впечатлениями. Так, большинство агротуристов – это жители городов, им по 28-45 лет, у них есть 1-2 ребенка. Обычно это люди с высшим образованием, их доход составляет 70-100 тыс. рублей на семью. Свободное время они проводят друзьями и близкими. При этом агротуристы берут отпуск два раза, остальное время путешествует по выходным. Нередко они используют в поездках личный автотранспорт.

Ориентируясь на возможности туристов, организаторы сельских путешествий, в том числе платформа Свое За городом, предлагают разные типы отдыха. Первый – это обзорная экскурсия, куда входят питание, дегустация блюд, мастер-классы, общение с животными, активный отдых (занимает 4 часа). Второй – целый день на ферме, предполагающий более длительные сессии активного отдыха, а также фитотерапию, баню и т.д. Третья категория - «Глубокое погружение» - подойдет для туристов, решивших уделить более двух дней сельским путешествиям. Такой отдых предусматривает работу в поле, уход за животными, обучение народным ремеслам.

Партнерский материал.

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