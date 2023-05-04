Пропавший в Кузбассе десятилетний мальчик найден

Пропавшего в Кемерове мальчика нашли живым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове живым и здоровым нашли без вести пропавшего мальчика. Поиск ребенка кузбасской полицией был организован сразу же после обращения близких.

Накануне мальчик ушел без спроса родителей из дома и не вернулся. Тревогу забила мама, которая и обратилась в полицию.

- Участие в поиске принимали абсолютно все - инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры. Ориентировка с приметами несовершеннолетнего была передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации. В итоге Школьника нашли на улице. Противоправных действий в его отношении не было, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Со школьником и его законными представителями полицейские провели профилактическую беседу.