В Кузбассе приступили к посевной

В Кузбассе стартовала посевная компания

Селяне Кузбасса приступили к посевной компании. В этом году им предстоит засеять яровой пшеницей, овсом, ячменем и горохом 943 тысяч гектаров земли. Работы уже полным ходом идут в Гурьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Чебулинском и Прокопьевском округах.

Мы приступаем к посевной кампании с небольшой задержкой из-за затяжной и холодной весны. Но все намеченные планы будут выполнены точно в срок. Главное, что все хозяйства обеспечены всем необходимым: удобрениями, семенами, техникой, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В свою очередь Минсельхоз Кемеровской области уточнил, что посевные площади в Кузбассе с 2018 года увеличены на 72,4 тысячи гектаров.

- В том числе посевная площадь под зерновые культуры - на 17,5% (до 628,4 тысячи гектаров). Почти в два раза увеличены площади, отведенные под технические культуры: с 82,5 тысячи до 157,7 тысячи гектаров, - добавили Правительстве Кузбасса.