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НовостиОбщество5 мая 2023 1:43

В Кемерове заработали городские фонтаны

Они будут радовать горожан все лето
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрациия г. Кемерово.

Фото: администрациия г. Кемерово.

В Кемерове заработали городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году весна была аномально холодной, но, несмотря на это, работы по расконсервации фонтанов начали в соответствии с графиком – в середине апреля. Специалисты сняли защитные конструкции, очистили чаши, проверили состояние оборудования, гидроизоляции, выполнили небольшие ремонты.

Планировалось, что при условии хорошей погоды городские фонтаны начнут работать 1 мая, но это произошли на несколько дней позже.