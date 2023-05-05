Фото: администрациия г. Кемерово.

В Кемерове заработали городские фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году весна была аномально холодной, но, несмотря на это, работы по расконсервации фонтанов начали в соответствии с графиком – в середине апреля. Специалисты сняли защитные конструкции, очистили чаши, проверили состояние оборудования, гидроизоляции, выполнили небольшие ремонты.

Планировалось, что при условии хорошей погоды городские фонтаны начнут работать 1 мая, но это произошли на несколько дней позже.