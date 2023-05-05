В Кузбассе двухлетняя девочка выпала из окна

Детей нельзя оставлять без присмотра. Фото: Екатерина САРДАКОВА

3 мая в Кемерове двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. По данному факту следственные органы СУ СК по Кемеровской области проводят доследственную проверку.

Малышка осталась жива, но получила травмы и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

С наступлением тепла уже второй случай падения детей из окна. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что 2 мая в Юрге с высоты пятого этажа упала трехлетняя девочка. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии.

- Предварительно установлено, что основная причина произошедших несчастных случаев - это то, что взрослые оставляли детей без присмотра, всего на несколько минут. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве напомнили о правилах, соблюдение которых поможет предотвратить падение детей с высоты. Так, нельзя оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок; не стоит использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна (москитные сетки не рассчитаны на вес даже самого крохотного годовалого малыша). Нельзя ставить мебель рядом с окном, оставлять детей без присмотра, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей. Также рекомендуется установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.